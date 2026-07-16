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An-Naml
۴۲
۴۲:۲۷
فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ٤٢
فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢
فَلَمَّا
جَآءَتۡ
قِيلَ
أَهَٰكَذَا
عَرۡشُكِۖ
قَالَتۡ
كَأَنَّهُۥ
هُوَۚ
وَأُوتِينَا
ٱلۡعِلۡمَ
مِن
قَبۡلِهَا
وَكُنَّا
مُسۡلِمِينَ
٤٢
پس چون (ملکۀ سبا) آمد، (به او) گفته شد: «آیا تخت تو این گونه است؟» گفت: «گویی همان است، و ما پیش از این هم (به قدرت الله و حقانیت سلیمان) دانش یافته بودهایم، و مسلمان (و فرمانبردار) بودیم.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَاءَتْ
] كاتێك كه ئهو ئافرهته پاشایه هات بۆ لای سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- [
قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ
] نیشانی دراو وترا: ئایا عهرشهكهی تۆش وهك ئهمه وابوو ئایا ئهمه له عهرشهكهی تۆ ئهچێ؟ [
قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ
] ئهویش وتی: لهو ئهچێت و لێى نزیكه، نهیووت ئهوه نهوهك دوایی بكهوێته درۆوه چونكه ماوهى نێوانیان زۆر دوور بوو [
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: پێش ئهمهیش خوای گهوره زانیاری به ئێمه بهخشیووه كه چى رێگرى لێئهكرد له موسڵمان بوونى، یان زانیمان كه موسڵمان ئهبێ و خوای گهوره پێشتر پێی وتبوو كه دێت موسڵمان ئهبێ [
وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢)
] وه ئێمهش موسڵمانین و خۆمان تهسلیمی خوای گهوره كردووه.