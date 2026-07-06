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An-Naml
۳۶
۳۶:۲۷
فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ٣٦
فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍۢ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌۭ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٦
فَلَمَّا
جَآءَ
سُلَيۡمَٰنَ
قَالَ
أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٖ
فَمَآ
ءَاتَىٰنِۦَ
ٱللَّهُ
خَيۡرٞ
مِّمَّآ
ءَاتَىٰكُمۚ
بَلۡ
أَنتُم
بِهَدِيَّتِكُمۡ
تَفۡرَحُونَ
٣٦
پس چون (فرستادۀ ملکه) نزد سلیمان آمد، (سلیمان) گفت: «آیا میخواهید مرا با مال یاری کنید؟! آنچه الله به من داده، بهتر است از آنچه به شما داده است. بلکه شما به هدیۀتان شادمان میشوید.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ
] كاتێك كه به كهسێكدا دیاریهكی زۆری بۆ سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- نارد له ئاڵتوون و خشڵ [
قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ
] سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- تووڕهبوو فهرمووی: ئایا ئێوه پاره بۆ من ئهنێرن تا وازتان لێبێنم لهسهر هاوبهشبڕیاردانتان بمێننهوه [
فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ
] ئهوهی خوای گهوره پێی بهخشیووم له پێغهمبهرایهتی و موڵك و پاره باشتره لهوهی ئێوه بۆ منتان ناردووه [
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)
] بهڵكو ئێوهن كه دڵخۆشن به دیاری و شتی دونیایی من پێویستم به شتی دونیایی نیه ئهمهوێ موسڵمان بن و به تاك و تهنها خوابپهرستن.