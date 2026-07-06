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An-Naml
۳۱
۳۱:۲۷
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
بر من برتری مجویید، و تسلیم شده نزد من بیایید»
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
ثم بيَّنت ما فيه فقالت:
إنه من سليمان، وإنه مفتتح بـ
"بسم الله الرحمن الرحيم"
ألا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه، وأقْبِلوا إليَّ منقادين لله بالوحدانية والطاعة مسلمين له.