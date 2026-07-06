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An-Naml
۳۰
۳۰:۲۷
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمان الرحيم ٣٠
إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣٠
إِنَّهُۥ
مِن
سُلَيۡمَٰنَ
وَإِنَّهُۥ
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
٣٠
همانا آن (نامه) از سلیمان است، و چنین است: به نام الله بخشندۀ مهربان.
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Rebar Kurdish Tafsir
{ سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- يهكهم كهس بووه نامهى به بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دهست پێكردووه} [
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ
] كه ئهو نامهیه له سولهیمان پێغهمبهرهوه -
صلی الله علیه وسلم
- هاتووه [
وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠)
] وه به بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دهستی پێ كردووه (سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- یهكهم كهس بووه كه نامهى به بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دهست پێ كردووه).