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An-Naml
۲۹
۲۹:۲۷
قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ٢٩
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ ٢٩
قَالَتۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
إِنِّيٓ
أُلۡقِيَ
إِلَيَّ
كِتَٰبٞ
كَرِيمٌ
٢٩
(ملکۀ سبا) گفت: «ای بزرگان، به راستی نامۀ پر ارزشی به سوی من افکنده شده!
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
] ئافرهته پاشاكه نامهكهی ههڵگرت و زۆر سهرسام بوو پێى و وتی: ئهی دهسهڵاتداران و پیاو ماقوڵان [
إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩)
] من كتاب و نامهیهكی زۆر گهورهو بهڕێزم پێ گهیشتووه لهبهر ئهوهی قسهی جوانی تیایه.