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An-Naml
۲۴
۲۴:۲۷
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٢٤
وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٢٤
وَجَدتُّهَا
وَقَوۡمَهَا
يَسۡجُدُونَ
لِلشَّمۡسِ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
وَزَيَّنَ
لَهُمُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
فَصَدَّهُمۡ
عَنِ
ٱلسَّبِيلِ
فَهُمۡ
لَا
يَهۡتَدُونَ
٢٤
او و قومش را دیدم که به جای الله برای خورشید سجده میکنند، و شیطان اعمال آنها را در نظرشان آراسته پس آنها را از راه (الله) باز داشته است، از این رو آنها هدایت نمیشوند».
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
] بینیم خۆی و قهومهكهی كڕنوش بۆ خۆر ئهبهن و عیبادهت بۆ خۆر ئهكهن و جگه له خوای گهوره دهپهرستن (كۆشكێكى بهرزو پتهوى ههبووه كه سێ سهدو شهست تاقى تیادا بووه له رۆژههڵات و رۆژئاوایهوهو وا دروستكراوه كه ههموو رۆژێك خۆر له تاقێكهوه ههڵبێت و له تاقێكى بهرامبهریهوه ئاوا بێت بۆ ئهوهى بهیانیان و ئێواران كوڕنوش و سوجدهى بۆ بهرن) [
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
] وه شهیتان ئهم كوفرهی بۆ ڕازاندنهوه كه عیبادهت بۆ خۆر بكهن [
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
] وه ههر شهیتانه ڕێگری كردوون له ڕێگهی ڕاستی خوای گهوره كه ئیمان به خواى گهوره بێنن [
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤)
] وه ئهوانیش ئێستا ڕێگهی حهق نادۆزنهوه.