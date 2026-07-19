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An-Najm
۳۳
۳۳:۵۳
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
أَفَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
تَوَلَّىٰ
٣٣
آیا دیدهای کسی را که (از حق) روی گرداند؟!
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Tafsir Ibn Kathir
يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله :
( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى )
[ القيامة : 31 ، 32 ]
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