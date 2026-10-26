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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Najm آیه 10
An-Najm
۱۰
۱۰:۵۳
فاوحى الى عبده ما اوحى ١٠
فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ١٠
فَأَوۡحَىٰٓ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
عَبۡدِهِۦ
ﱮ
مَآ
ﱯ
أَوۡحَىٰ
ﱰ
١٠
ﱱ
آنگاه (الله) آنچه را باید وحی میکرد، به بندهاش وحی نمود.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.