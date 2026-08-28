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تفسیر: An-Naba ۹:۷۸
An-Naba
۹
۹:۷۸
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
و خواب شما را (مایۀ) آرامشتان قرار دادیم.
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قیراط
حدیث
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 78:8 تا 78:10
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.