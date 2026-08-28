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تفسیر: An-Naba ۷:۷۸
An-Naba
۷
۷:۷۸
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
و کوهها را میخهای (آن قرار ندادیم؟!).
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Разве не одарили Мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы выстлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на ней находятся ваши нивы, жилища, дороги. Разве не сделали Мы горы опорами, которые удерживают землю и не позволяют ей колебаться вместе с вами?