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تفسیر: An-Naba ۷:۷۸
An-Naba
۷
۷:۷۸
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
و کوهها را میخهای (آن قرار ندادیم؟!).
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( والجبال أوتادا )
أي : جعلها لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها .