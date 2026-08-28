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تفسیر: An-Naba ۶:۷۸
An-Naba
۶
۶:۷۸
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
آیا زمین را بستری (برای آسایش شما) قرار ندادیم؟!
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ههندێك له بهخششهكانى خواى گهوره} [
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦)
] ئایا ئێمه زهویمان بۆ ژێربار نهكردوون و ڕانهخستووه وهكو بێشكهی منداڵ، وه هێمن و ئارام و جێگیرمان كردووه بۆیان تا لهسهرى بژین.