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تفسیر: An-Naba ۵:۷۸
An-Naba
۵
۵:۷۸
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
باز هم چنین نیست، بزودی خواهند دانست.
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قیراط
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 78:4 تا 78:5
ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون، سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم ذلك، ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من القرآن والبعث. وهذا تهديد ووعيد لهم.