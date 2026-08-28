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تفسیر: An-Naba ۵:۷۸
An-Naba
۵
۵:۷۸
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
باز هم چنین نیست، بزودی خواهند دانست.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
ثم قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة :
( كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون )
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد .