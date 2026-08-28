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تفسیر: An-Naba ۴:۷۸
An-Naba
۴
۴:۷۸
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٤
چنین نیست (که آنها میاندیشند)، بزودی خواهند دانست.
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قیراط
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 78:3 تا 78:4
О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступают в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки зрения. Даже если им будут ниспосланы самые великие знамения, они все равно будут отрицать встречу со своим Господом, пока воочию не увидят мучительное наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: