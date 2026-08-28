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تفسیر: An-Naba ۴:۷۸
An-Naba
۴
۴:۷۸
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٤
چنین نیست (که آنها میاندیشند)، بزودی خواهند دانست.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ }
أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا،
ويقال لهم:
{ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ }