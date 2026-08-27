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تفسیر: An-Naba ۲:۷۸
An-Naba
۲
۲:۷۸
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلۡعَظِيمِ
٢
از خبری بزرگ.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 78:2 تا 78:3
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.