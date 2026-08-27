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تفسیر: An-Naba ۱۲:۷۸
An-Naba
۱۲
۱۲:۷۸
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَبَنَيۡنَا
فَوۡقَكُمۡ
سَبۡعٗا
شِدَادٗا
١٢
و بر فراز شما هفت (آسمان) محکم بنا کردیم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.