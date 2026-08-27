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تفسیر: An-Naba ۱۱:۷۸
An-Naba
۱۱
۱۱:۷۸
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
و روز را (وسیلهای) برای زندگی و معاش قرار دادیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشࣰا ١١﴾ وَقْتًا لِلْمَعَايِشِ