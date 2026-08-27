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تفسیر: An-Naba ۱۰:۷۸
An-Naba
۱۰
۱۰:۷۸
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
و شب را پوششی (برای شما) قرار دادیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 78:8 تا 78:10
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.