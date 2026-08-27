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تفسیر: An-Naba ۱۰:۷۸
An-Naba
۱۰
۱۰:۷۸
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
و شب را پوششی (برای شما) قرار دادیم.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠)
] وه به تاریكی شهویش داتانئهپۆشین بۆ ئهوهی له شهودا پشوو بدهن، وه شهومان وا لێ كردووه كه هێمن و ئارام بێ.