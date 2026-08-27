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تفسیر: An-Naba ۱:۷۸
An-Naba
۱
۱:۷۸
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
(کافران) از چه چیز از یکدیگر سؤال میکنند؟
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (نهبهء) (واته: ههواڵ) سوورهتێكى مهككى یهو (٤٠) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١)
] خوای گهوره ئینكاری ئهكات له موشریكان كه پرسیار ئهكهن سهبارهت به ڕۆژی قیامهت (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) واته: دهربارهی چ شتێك پرسیار ئهكهن.