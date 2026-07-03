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003

۳. سوره Ali 'Imran

Family of Imran

سوره Ali 'Imran را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری. ترجمه توسط Africa Academy.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۳
الم ١
الٓمٓ ١
١
አሊፍ፤ ላም፤ ሚም፤
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