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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qiyamah آیه 40
Al-Qiyamah
۴۰
۴۰:۷۵
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ٤٠
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ٤٠
أَلَيۡسَ
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
بِقَٰدِرٍ
ﲥ
عَلَىٰٓ
ﲦ
أَن
ﲧ
يُحۡـِۧيَ
ﲨ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲩ
٤٠
ﲪ
آیا (چنین آفریدگاری) قادر نیست که مردگان را (دوباره) زنده کند؟!
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قیراط
حدیث
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.