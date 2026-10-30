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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qiyamah آیه 37
Al-Qiyamah
۳۷
۳۷:۷۵
الم يك نطفة من مني يمنى ٣٧
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةًۭ مِّن مَّنِىٍّۢ يُمْنَىٰ ٣٧
أَلَمۡ
ﲐ
يَكُ
ﲑ
نُطۡفَةٗ
ﲒ
مِّن
ﲓ
مَّنِيّٖ
ﲔ
يُمۡنَىٰ
ﲕ
٣٧
ﲖ
آیا (او) نطفهای از منی که (در رحم) ریخته میشود نبود؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.