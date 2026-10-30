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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qiyamah آیه 16
Al-Qiyamah
۱۶
۱۶:۷۵
لا تحرك به لسانك لتعجل به ١٦
لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ١٦
لَا
ﳇ
تُحَرِّكۡ
ﳈ
بِهِۦ
ﳉ
لِسَانَكَ
ﳊ
لِتَعۡجَلَ
ﳋ
بِهِۦٓ
ﳌ
١٦
ﳍ
(ای پیامبر! هنگام نزول قرآن) زبانت را برای (تکرار و خواندن) آن شتابزده حرکت مده.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.