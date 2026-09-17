وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qasas آیه 88
Al-Qasas
۸۸
۸۸:۲۸
ولا تدع مع الله الاها اخر لا الاه الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ٨٨
وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨
وَلَا
ﱺ
تَدۡعُ
ﱻ
مَعَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
إِلَٰهًا
ﱾ
ءَاخَرَۘ
ﱿﲀ
لَآ
ﲁ
إِلَٰهَ
ﲂ
إِلَّا
ﲃ
هُوَۚ
ﲄﲅ
كُلُّ
ﲆ
شَيۡءٍ
ﲇ
هَالِكٌ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
وَجۡهَهُۥۚ
ﲊﲋ
لَهُ
ﲌ
ٱلۡحُكۡمُ
ﲍ
وَإِلَيۡهِ
ﲎ
تُرۡجَعُونَ
ﲏ
٨٨
ﲐ
و معبود دیگری با الله مخوان، هیچ معبودی (به حق) جز او نیست، همه چیز جز روی (= ذات) او نابود میشود، فرمانروایی (تنها) از آنِ اوست، و (همه) بهسوی او بازگردانده میشوید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.