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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qasas آیه 86
Al-Qasas
۸۶
۸۶:۲۸
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ٨٦
وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًۭا لِّلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَمَا
ﱖ
كُنتَ
ﱗ
تَرۡجُوٓاْ
ﱘ
أَن
ﱙ
يُلۡقَىٰٓ
ﱚ
إِلَيۡكَ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱜ
إِلَّا
ﱝ
رَحۡمَةٗ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّكَۖ
ﱠﱡ
فَلَا
ﱢ
تَكُونَنَّ
ﱣ
ظَهِيرٗا
ﱤ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱥ
٨٦
ﱦ
و تو امید نداشتی که کتاب (آسمانی) بر تو القا شود، جز اینکه رحمت پروردگارت بود، پس هرگز پشتیبان کافران مباش.
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