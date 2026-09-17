Al-Sa'di تفسیر: Al-Qasas آیه 86

Ты не стремился стать посланником и не готовился к этой миссии. Ты стал Божьим избранником по милости своего Господа, который почтил тебя пророческой миссией и тем самым облагодетельствовал все человечество. Он ниспослал тебе Писание, ставшее милостью для всего сущего. Он научил творения многому из того, о чем они даже не подозревали, и очистил их души от скверны. Он обучил их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в явном заблуждении. О раб Аллаха! Если тебе стало ясно, что ниспосланное Писание является милостью по отношению к человечеству, то ты должен также понять, что содержащиеся в нем повеления и запреты также являются милостью Всевышнего Аллаха. Посему не сомневайся в Его предписаниях и не думай, что отступление от них может принести тебе пользу или привести в порядок твои дела. Не помогай нечестивцам, если они пытаются распространить неверие в любой форме. И если человек утверждает, что предписания шариата противоречат логике или мешают прогрессу, то он уже помогает распространению неверия.