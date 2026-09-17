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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qasas آیه 85
Al-Qasas
۸۵
۸۵:۲۸
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٨٥
إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍۢ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٨٥
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
فَرَضَ
ﱃ
عَلَيۡكَ
ﱄ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱅ
لَرَآدُّكَ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
مَعَادٖۚ
ﱈﱉ
قُل
ﱊ
رَّبِّيٓ
ﱋ
أَعۡلَمُ
ﱌ
مَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﱏ
وَمَنۡ
ﱐ
هُوَ
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٖ
ﱓ
مُّبِينٖ
ﱔ
٨٥
ﱕ
بیتردید کسیکه قرآن را بر تو فرض (و نازل) کرد، قطعاً تو را به جایگاهت (= مکه) باز میگرداند. بگو: «پروردگار من بهتر میداند چه کسی هدایت آورده، و چه کسی در گمراهی آشکار است».
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