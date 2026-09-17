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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qasas آیه 84
Al-Qasas
۸۴
۸۴:۲۸
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيية فلا يجزى الذين عملوا السييات الا ما كانوا يعملون ٨٤
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٤
مَن
ﳇ
جَآءَ
ﳈ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﳉ
فَلَهُۥ
ﳊ
خَيۡرٞ
ﳋ
مِّنۡهَاۖ
ﳌﳍ
وَمَن
ﳎ
جَآءَ
ﳏ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﳐ
فَلَا
ﳑ
يُجۡزَى
ﳒ
ٱلَّذِينَ
ﳓ
عَمِلُواْ
ﳔ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﳕ
إِلَّا
ﳖ
مَا
ﳗ
كَانُواْ
ﳘ
يَعۡمَلُونَ
ﳙ
٨٤
ﳚ
کسیکه نیکی آورد، پس برای او پاداش بهتر از آن است، و کسیکه بدی آورد، پس کسانیکه بدیها انجام دادند، جز (بهاندازۀ) آنچه میکردند، مجازات نخواهند داشت.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.