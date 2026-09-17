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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qasas آیه 83
Al-Qasas
۸۳
۸۳:۲۸
تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ٨٣
تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣
تِلۡكَ
ﲷ
ٱلدَّارُ
ﲸ
ٱلۡأٓخِرَةُ
ﲹ
نَجۡعَلُهَا
ﲺ
لِلَّذِينَ
ﲻ
لَا
ﲼ
يُرِيدُونَ
ﲽ
عُلُوّٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
وَلَا
ﳁ
فَسَادٗاۚ
ﳂﳃ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﳄ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﳅ
٨٣
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(آری) این سرای آخرت را (فقط) برای کسانی قرار میدهیم که نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد، و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است.
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