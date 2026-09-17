Al-Sa'di تفسیر: Al-Qasas آیه 83

После повествования о судьбе Каруна и его ужасной гибели Всевышний Аллах подтвердил правдивость слов тех, кому было даровано знание. Они сказали, что прекрасное вознаграждение достается только тем, кто уверовал и вершил добрые дела, и они были правы. Вот почему далее Всевышний Аллах призвал Своих рабов трудиться ради славного вознаграждения в Последней жизни. Об этой жизни сообщали Священные Писания и предупреждали пречистые посланники. В ней праведники будут удостоены всевозможных благ и избавлены от любых неприятностей. Но войдут в обитель вечного преуспеяния только те, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. Это - правоверные, которые не ищут славы, не проявляют высокомерия перед окружающими, не отрицают истину и не стремятся к нечестию, то есть избегают больших и малых грехов. А это значит, что их устремления связаны только с Всевышним Аллахом и Последней жизнью. Они не превозносятся перед людьми, смиренно подчиняются истине и искренне совершают праведные поступки. Они суть богобоязненные праведники, которым уготован благой конец, то есть вечный успех и спасение. Что же касается остальных людей, то иногда им удается достичь успеха и обрести покой, но это благоденствие скоротечно. Проходит совсем немного времени, и они лишаются всякого добра. В Последней жизни они будут несчастны, потому что именно такой удел достанется всем, кто надменно отрицал истину и совершал грехи. В этом состоит суть этого прекрасного коранического откровения. Затем Всевышний Аллах поведал о Своей безграничной щедрости и Своем справедливом возмездии. Всевышний сказал: