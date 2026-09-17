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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qasas آیه 80
Al-Qasas
۸۰
۸۰:۲۸
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ٨٠
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ٨٠
وَقَالَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
أُوتُواْ
ﱸ
ٱلۡعِلۡمَ
ﱹ
وَيۡلَكُمۡ
ﱺ
ثَوَابُ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
خَيۡرٞ
ﱽ
لِّمَنۡ
ﱾ
ءَامَنَ
ﱿ
وَعَمِلَ
ﲀ
صَٰلِحٗاۚ
ﲁﲂ
وَلَا
ﲃ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﲆ
٨٠
ﲇ
و کسانیکه دانش به آنها داده شده بود، گفتند: «وای بر شما! ثواب الله برای کسیکه ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد بهتر است، و آن (سخن را کسانی) جز صابران نمیپذیرند»
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.