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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Qasas آیه 78
Al-Qasas
۷۸
۷۸:۲۸
قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ٧٨
قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةًۭ وَأَكْثَرُ جَمْعًۭا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٨
قَالَ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُوتِيتُهُۥ
ﱃ
عَلَىٰ
ﱄ
عِلۡمٍ
ﱅ
عِندِيٓۚ
ﱆﱇ
أَوَلَمۡ
ﱈ
يَعۡلَمۡ
ﱉ
أَنَّ
ﱊ
ٱللَّهَ
ﱋ
قَدۡ
ﱌ
أَهۡلَكَ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلِهِۦ
ﱏ
مِنَ
ﱐ
ٱلۡقُرُونِ
ﱑ
مَنۡ
ﱒ
هُوَ
ﱓ
أَشَدُّ
ﱔ
مِنۡهُ
ﱕ
قُوَّةٗ
ﱖ
وَأَكۡثَرُ
ﱗ
جَمۡعٗاۚ
ﱘﱙ
وَلَا
ﱚ
يُسۡـَٔلُ
ﱛ
عَن
ﱜ
ذُنُوبِهِمُ
ﱝ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱞ
٧٨
ﱟ
(قارون) گفت: «تنها به سبب دانشی که نزد من است آن (مال و ثروت) به من داده شده است» آیا او نمیدانست که الله پیش از او اقوامی را هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند؟! و مجرمان از گناهانشان پرسیده نمیشوند.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.