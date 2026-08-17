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تفسیر: Al-Qasas ۳۱:۲۸
Al-Qasas
۳۱
۳۱:۲۸
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
أَلۡقِ
عَصَاكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهَا
تَهۡتَزُّ
كَأَنَّهَا
جَآنّٞ
وَلَّىٰ
مُدۡبِرٗا
وَلَمۡ
يُعَقِّبۡۚ
يَٰمُوسَىٰٓ
أَقۡبِلۡ
وَلَا
تَخَفۡۖ
إِنَّكَ
مِنَ
ٱلۡأٓمِنِينَ
٣١
و اینکه عصایت را بیفکن»- پس چون آن را دید که (با سرعت) میجنبد گویی که آن ماری است، (ترسید و) به عقب برگشت و پشت سر خود را نگاه نکرد - (الله فرمود:) «ای موسی! پیش آی، و نترس، بیگمان تو از ایمنان هستی.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
{گۆچانهكهى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهبێت به مار!} [
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
] وه ئهو گۆچانهی بهدهستتهوهیه فڕێی بده تا موعجیزهیهكت نیشان بدهم كه فڕێی دا بوو به مارێكی زۆر گهوره [
فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
] كاتێك بینى ئهو ماره ئهجوولایهوه زۆر بهخێرایی وه زۆر گهوره بوو وهكو جنی، ئهگهیشت به ههر تاوێرو بهردێكى گهوره قوتى دهدا [
وَلَّى مُدْبِرًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی بینی یهكسهر ڕایكردو پشتی ههڵكردو ڕۆی [
وَلَمْ يُعَقِّبْ
] وه ئاوڕی نهدایهو نهگهڕایهوه له ترسا [
يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- وهره بگهڕێرهوهو مهترسێ [
إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١)
] تۆ ئهمینی و هیچ زیانێك به تۆ ناگات.