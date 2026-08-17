وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Qasas ۳:۲۸
Al-Qasas
۳
۳:۲۸
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتۡلُواْ
عَلَيۡكَ
مِن
نَّبَإِ
مُوسَىٰ
وَفِرۡعَوۡنَ
بِٱلۡحَقِّ
لِقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣
از داستان موسی و فرعون به حق بر تو میخوانیم، برای گروهی که ایمان میآورند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ ههواڵ و بهسهرهاتى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و فيرعهون} [
نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- له ڕێگای وهحییهوه ئێمه ههواڵی موساو فیرعهونت بۆ دهخوێنینهوهو ڕوون ئهكهینهوه به حهق و بهڕاستی وهكو ئهوهى به چاوى خۆت بیبینیت بۆ كهسانێك كه باوهڕدار بن تا پهندو ئامۆژگاری لێ وهربگرن.