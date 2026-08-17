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تفسیر: Al-Qasas ۲۸:۲۸
Al-Qasas
۲۸
۲۸:۲۸
قال ذالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ٢٨
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٢٨
قَالَ
ذَٰلِكَ
بَيۡنِي
وَبَيۡنَكَۖ
أَيَّمَا
ٱلۡأَجَلَيۡنِ
قَضَيۡتُ
فَلَا
عُدۡوَٰنَ
عَلَيَّۖ
وَٱللَّهُ
عَلَىٰ
مَا
نَقُولُ
وَكِيلٞ
٢٨
(موسی) گفت: «این (قرار داد) میان من و تو باشد که هر کدام از این دو مدت را انجام دادم بر من ستمی نخواهد بود، و الله بر آنچه میگوییم گواه است».
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[
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
] موسایش -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: ئهمه بهڵێنێك بێت له نێوان من و تۆدا ههر كام لهو دوو ماوهیهم بهسهر برد ههشت ساڵهكه یان ده ساڵهكه [
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
] ئهوه زوڵمم لهسهر نیه، واته: داوای زیاترم لێ مهكه [
وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)
] وه خوای گهورهش شاهیدو پارێزهرو ئاگاداره لهم مهرجهی كه دامانناوه.