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تفسیر: Al-Qasas ۲۶:۲۸
Al-Qasas
۲۶
۲۶:۲۸
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
إِحۡدَىٰهُمَا
يَٰٓأَبَتِ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
إِنَّ
خَيۡرَ
مَنِ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ٱلۡقَوِيُّ
ٱلۡأَمِينُ
٢٦
یکی از آن دو (دختر) گفت: «پدر جان! او را اجیر کن، بیتردید بهترین کسی را که میتوانی اجیر کنی، کسی است که نیرومند امین باشد (و او چنین است)».
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
] یهكێك له كچهكان وتی: ئهی باوكه به كرێی بگره تا شوانیمان بۆ بكات [
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
] بهڕاستی ئهمه باشترین كهسه كه تۆ به كرێی ئهگری، لهبهر ئهوهی زۆر بههێزو ئهمینه، باوكى وتى: چۆن دهزانیت؟ وتى: بههێزه چونكه بینیمان چۆن بهردى سهر بیرهكهى لابردو له بیرهكه ئاوی بۆمان دهركردو ئاوی ئاژهڵهكانیدا، وه كهسێكی زۆر ئهمینیشه، لهبهر ئهوهی كه چووم به دوایدا موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له پێشهوه ئهڕۆی و پێى وتم: ئهگهر ڕێیهكهم ههڵه كرد بهردێك تێگره دهزانم و لهوێوه دهڕۆم، نهك كچهكه له پێشهوه بڕوات و ئهم له دوایهوه بڕوات، بۆیه وتی: كهسێكی زۆر ئهمینه.