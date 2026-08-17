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تفسیر: Al-Qasas ۲:۲۸
Al-Qasas
۲
۲:۲۸
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
٢
این آیات کتاب مبین است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك -أيها الرسول-، مبينًا لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم.