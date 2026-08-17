وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-Qasas ۱۸:۲۸
Al-Qasas
۱۸
۱۸:۲۸
فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨
فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٨
فَأَصۡبَحَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا
ٱلَّذِي
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
بِٱلۡأَمۡسِ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
قَالَ
لَهُۥ
مُوسَىٰٓ
إِنَّكَ
لَغَوِيّٞ
مُّبِينٞ
١٨
پس (موسی) در شهر ترسان، و چشم به راهِ حادثه (شب را) صبح نمود، که ناگهان (دید) همان کسیکه دیروز از او یاری خواسته بود، او را فریاد میزند (و کمک میخواهد) موسی به او گفت: «بیگمان تو آشکارا (انسان ماجرا جو و) گمراه هستی».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
] له كاتی بهیانیدا هاته ناو شارهوه بهڵام ئهترسا وه چاوى ئهگێڕاو چاودێری ئهكردو ئاوڕى دهدایهوه (ئهمه ترسێكی سروشتیهو ئاساییهو تاوان نیه، له دوژمن ئهترسا نهوهكو تۆڵهی لێ بسهننهوه) [
فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ
] ههر ئهو پیاوه بهنی ئیسرائیلییهی كه دوێنێ داوای سهرخستنی له موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كرد دیسانهوه لهگهڵ كهسێكی تری (قيبطي)دا شهڕێتی كه ئهو (قيبطي)يه دیسان ئهیهوێ بێگارى پێ بكات و به زۆر ئیشی پێ بكات و پارهی پێ نهدات و زوڵمی لێ بكات، دیسان هاواری كردو داوای فریاكهوتنی له موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كردو وتی: ئهی موسى فریام بكهوهو سهرمبخه بهسهر ئهم (قيبطي)يهدا [
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (١٨)
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كه بینی ههمان پیاوه كه بههۆی ئهوهوه دوێنێ كهسێكی كوشت، وتی: بهڕاستی تۆ كهسێكی زۆر گومڕایت و خراپهت ئاشكرایه، لهبهر ئهوهی بوویته هۆی ئهوهی كه من دوێنێ كهسێك بكوژم، ئێستاش ئهتهوێ بێم كهسێكی تر بكوژم.