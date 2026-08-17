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تفسیر: Al-Qasas ۱۷:۲۸
Al-Qasas
۱۷
۱۷:۲۸
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَآ
أَنۡعَمۡتَ
عَلَيَّ
فَلَنۡ
أَكُونَ
ظَهِيرٗا
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
١٧
گفت: «پروردگارا! به شکرانۀ نعمتی که بر من عطا کردی، پس هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود».
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فـ
{ قَالَ }
موسى
{ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ }
بالتوبة والمغفرة، والنعم الكثيرة،
{ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا }
أي: معينا ومساعدا
{ لِلْمُجْرِمِينَ }
أي: لا أعين أحدا على معصية، وهذا وعد من موسى عليه السلام، بسبب منة اللّه عليه، أن لا يعين مجرما، كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير، وترك الشر.