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Al-Qalam
۴۷
۴۷:۶۸
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧
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یا (اسرار) غیب نزد آنهاست، پس آنان (از آن) مینویسند.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 68:46 تا 68:47
أم تسأل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم مِن غرامة ذلك مكلَّفون حِمْلا ثقيلا؟ بل أعندهم علم الغيب، فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم مِن أنهم أفضل منزلة عند الله مِن أهل الإيمان به؟