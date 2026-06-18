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Al-Qalam
۴۷
۴۷:۶۸
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧
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یا (اسرار) غیب نزد آنهاست، پس آنان (از آن) مینویسند.
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قیراط
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ }
ما كان عندهم من الغيوب، وقد وجدوا فيها أنهم على حق، وأن لهم الثواب عند الله، فهذا أمر ما كان، وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم.