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Al-Qalam
۴۶
۴۶:۶۸
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
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(ای پیامبر) آیا تو از آنها مزدی درخواست میکنی، که (آنها از ادای آن در رنجند، و) برایشان سنگین است؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون)