وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
۴۳
۴۳:۶۸
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ٤٣
خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
(در حالیکه) دیدگانشان (از ندامت و خجالت) فرو افتاده و ذلّت و خواری وجودشان را در بر گرفته است، و یقیناً که پیش از آن (در دنیا) در حالیکه سالم بودند به سجود فرا خوانده میشدند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
] ئهمان چاویان شۆڕو زهلیل و شكاوهو زهلیلی و ڕیسوایی و پهشیمانی و خهفهت زاڵ ئهبێ بهسهریاندا [
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٣)
] ئهمان له دونیا كاتێك كه ساغ و سهلامهت بوون بانگ ئهكران بۆ ئهوهی كه سوجده بهرن ئهمان سوجدهیان بۆ خوا نهئهبرد ئێستا له ڕۆژی قیامهت چۆن ئهتوانن سوجده بۆ خوای گهوره بهرن، یاخود بانگ دراوه له بانگهكهدا بانگكراون وهرن بۆ نوێژ ئهوان نهچوونهو سوجدهیان بۆ خوا نهبردووه له مزگهوتدا.