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Al-Qalam
۴۲
۴۲:۶۸
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
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روزیکه (کار بالا گیرد و الله متعال برای داوری میان خلائق بیاید) ساق برهنه و مکشوف گردد، و (مشرکان) دعوت به سجود میشوند، ولی نمیتوانند (سجده کنند).
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
اذكر ﴿یَوۡمَ یُكۡشَفُ عَن سَاقࣲ﴾ هُوَ عِبَارَة عَنْ شِدَّة الْأَمْر يَوْم الْقِيَامَة لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاء يُقَال كَشَفَتْ الْحَرْب عَنْ سَاق إذَا اشْتَدَّ الْأَمْر فِيهَا ﴿وَیُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ امْتِحَانًا لِإِيمَانِهِمْ ﴿فَلَا یَسۡتَطِیعُونَ ٤٢﴾ تَصِير ظُهُورهمْ طَبَقًا وَاحِدًا