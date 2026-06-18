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Al-Qalam
۳۸
۳۸:۶۸
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
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و در آن (کتاب) آنچه را انتخاب کنید، برای شما (نوشته شده) است؟!
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 68:37 تا 68:38
أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك.