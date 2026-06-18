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Al-Qalam
۳۷
۳۷:۶۸
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
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آیا شما کتابی (آسمانی) دارید که در آن میخوانید؟!
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك، فليس لهم مستند، لا كتاب فيه يدرسون
[ويتلون]
أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.