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Al-Qalam
۳۶
۳۶:۶۸
ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦)
] ئهوه ئێوه چیتانه بڕیارێكی ئاوا گێڕو ناڕێك ئهدهن و ئهم گومانه خراپه دهبهن؟